 

Правозащитник обвинил Степанова в саботаже поставок медикаментов и оборудования, Венедиктова отреагировала

26.10.2021, 1:58, Новости дня
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Правозащитник, сооснователь благотворительного фонда “Пациенты Украины” Дмитрий Шерембей заявил, что Степанов нанес “самый большой урон в истории COVID” Украине и препятствовал установке фондом кислородного оборудования по всей территории страны. 

“Этот человек сегодня где-то отдыхает. Другой министр должен все разгребать, а люди умерли. Когда [Офис генпрокурора] начнет не закрывать на это глаза, а открывать дела? Потому что у нас, как у неправительственного фонда масса фактов, когда человек абсолютно сознательно саботировал поставку медикаментов, тестов и оборудования в Украину по семь месяцев без остановки – просто не подписывал документы. Он их терял”, – заявил Шерембей.

Генпрокурор назвала вопрос правозащитника “красивой политической речью”.  

“Я никогда никого не защищаю. […] Вы назвали конкретно фамилию. Дела относительно… Фактовые дела, где фамилии [фигурируют], их достаточно много. И ставить вопрос, когда прокуратура начнет [расследование] – да уже прокуратура давно начала. Но мы не можем говорить эмоциями, мы можем говорить конкретными доказанными фактами. И не просто фактами, а доказательствами, которые в судах выстоят. У вас есть красивое слово “саботаж”, а в суде будет четко определен склад преступления и нужно будет понимать, что там: халатность, небрежность или превышение служебных полномочий. И на каждое это слово нам нужны экспертизы, допросы свидетелей и так далее. Поэтому,  когда мы будем готовы начинать привлекать людей к ответственности, будут подписаны подозрения. В данном случае, никто никого не покрывает”, – сказала Венедиктова.  

Ведущий переспросил, расследуют украинские правоохранители дело, о котором говорил правозащитник. 

“Дела. Такие дела есть у некоторых органов досудебного расследования”, – ответила генпрокурор. 

Контекст:

Степанов занимал должность главы Минздрава с марта 2020 года по май 2021-го. За это время в Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Основной причиной отставки Степанова глава правительства Денис Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации от COVID-19, а также ситуацию с поставками вакцин.

Кроме того, Степанова на протяжении его деятельности критиковали за опоздание с контрактованием вакцин, неэффективные темпы тестирования на коронавирус, затягивание закупок лекарств, в частности, для больных СПИДом и онкобольных, покупку защитных костюмов для медиков по предположительно завышенным ценам, конфликты с ГП “Медзакупки Украины”.

Национальное антикоррупционное бюро расследовало возможные злоупотребления при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника “Лекхим”. Производство закрыли в мае в связи с отсутствием состава уголовного преступления. 

Степанов до отставки заявлял, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”, а после голосования за его отставку сообщил, что уходит с “чистыми сердцем и совестью”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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