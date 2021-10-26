 

Mastercard начинает работать с криптовалютами

26.10.2021, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеждународная платежная система Mastercard позволит всем банкам и торговым точкам в ее сети интегрировать криптовалюты в свои продукты.

«Партнеры Mastercard, включая продавцов и банки, в ближайшее время смогут добавить поддержку цифровых активов в собственные продукты. Для этого платежная сеть заключила партнерство с криптовалютной платформой Bakkt. Клиенты Mastercard смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы», – передает сообщение Mastercard РБК.

Ранее международная платежная система Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего ей сервиса дебетовых карт Maestro.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Итальянский профессор объяснил, почему версия об «отравлении Навального Кремлём» несостоятельна

26.06 / Американский ракетный эсминец зашел в Черное море для учений

30.07 / Беларусь обвинила задержанных россиян в подготовке терактов

30.05 / В Индии во время свадьбы умерла невеста. Замуж выдали ее сестру

05.03 / Мишустин осмотрел коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирске

23.09 / Ростех показал функциональный макет российской базовой станции стандарта 5G

25.07 / Во Франции из-за гибели рабочего остановили скоростные поезда

13.04 / Власти Японии официально разрешили слить в океан воду с «Фукусимы»

29.12 / Der Standard – брексит может привести к распаду Соединённого Королевства

07.08 / В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика