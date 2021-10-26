Mastercard начинает работать с криптовалютами

Международная платежная система Mastercard позволит всем банкам и торговым точкам в ее сети интегрировать криптовалюты в свои продукты.

«Партнеры Mastercard, включая продавцов и банки, в ближайшее время смогут добавить поддержку цифровых активов в собственные продукты. Для этого платежная сеть заключила партнерство с криптовалютной платформой Bakkt. Клиенты Mastercard смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы», – передает сообщение Mastercard РБК.

Ранее международная платежная система Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего ей сервиса дебетовых карт Maestro.