 

Арахамия о высказывании Данилова о “жесткой президентской республике”: Такие вопросы должны решаться исключительно через референдум

26.10.2021, 1:04, Новости дня
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 25 октября, заявил, что выступает за “жесткую президентскую республику” в стране.  

“Это личная позиция господина Данилова. Насколько мне известно, он этого ни с кем не согласовывал… Это такая же ситуация, как и с господином [Алексеем] Арестовичем, что он личное мнение озвучивает, но все транслируют это как позицию должностного лица. И исходя из того, у нас потом идет дискуссия, которой сейчас вообще нет места. То есть мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума”, – сказал Арахамия

По его словам, на сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку в обществе нет “такой большой дискуссии”, поэтому “это какие-то слова господина Данилова, не имеющие никакой кампании”.

Парламентско-президентские республики, по мнению секретаря СНБО, могут существовать только в условиях, когда есть уже устоявшаяся веками демократия. Аргументируя свою позицию о президентской форме правления в Украине, Данилов отметил, что в таком случае “есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее”.

“В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности”, – считает секретарь СНБО.

Контекст:

Согласно Конституции Украины, наивысшие полномочия в стране имеет Верховная Рада.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил в июне, что Украина является парламентско-президентской республикой только юридически.

“Де-юре мы – парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать или нести за все ответственность, а де-факто украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность”, – считает глава государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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