 

“И 40 тыс. в сутки может быть”. Ляшко спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в Украине

26.10.2021, 1:04, Новости дня
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“И 30, и 40 тыс. [заболевших в сутки] может быть. Тут вопрос: мы будем сидеть и ждать роста и кивать в телевизор? […] Мы будем готовы, когда каждый из нас сделает то, что просит государство. Придем в прививочный пункт и вакцинируемся. От этого все зависит”, – сказал Ляшко. 

Он подчеркнул, что от роста количества новых случаев заражения коронавирусом зависит число госпитализаций. 

“Количество госпитализированных будет уменьшаться, когда будет увеличиваться число вакцинированных. Среди вакцинированных число госпитализаций мизерное”, – добавил министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только заходит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 25 октября в стране сделали почти 16 млн прививок от коронавируса, одну дозу получили 8,97 млн человек, две – 6,9 млн. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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