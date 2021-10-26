 

Венедиктова назвала мерзавцами граждан, которые покупают поддельные COVID-сертификаты

26.10.2021, 1:04, Новости дня
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Ведущий напомнил о словах Венедиктовой, которая 23 октября сообщила, что берет под личный контроль дела о поддельных COVID-сертификатах и заявила, что “пощады от нее” не будет. Он спросил, о ком шла речь – о “продавцах” или о “покупателях” тоже

“Это касается всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто готовит и продает подделки – сертификаты и тесты – и тех, кто их покупает”, – ответила Венедиктова. 

Она рассказала, что наказание по таким уголовным производствам – от штрафа до ограничения свободы, но все будет зависеть от позиции суда. 

“Мы смотрим, что на сегодняшний день судьи по-разному относятся и по стране абсолютно разные приговоры. Где-то штрафы 850 [грн], где-то – 34 тыс. грн. Уже появились приговоры с ограничением свободы. Но в любом случае, это привлечение к ответственности. […] Я уважаю, слышу и понимаю тех людей, кто говорит о своих правах и не хочет вакцинироваться. Не хочешь? Хорошо, сиди дома. Если тебе не нужны деньги, ты можешь себе позволить находиться дома и не зарабатывать – жди, когда пандемия пройдет, не подвергай опасности других. Но если человек выходит посредством покупки поддельного сертификата, поддельного теста, то такой человек перестает быть нормальным человеком и становится мерзавцем. И надо понимать, что за этим человеком правоохранитель рано или поздно придет и приведет его в суд”, – добавила Венедиктова. 

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”. В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 22 октября сообщил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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