Лавров: Отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, их просто нет
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет, об этом он сообщил по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.
«У нас никаких отношений с НАТО нет», – цитирует министра ТАСС.
НАТО в начале октября сократила численность миссии РФ при организации с 20 человек до 10. Восемь дипломатов лишились аккредитаций, еще два вакантных места упразднили. Специалисты должны покинуть Брюссель до конца октября.
Ранее стало известно, что глава российского МИД выступит на встрече стран – соседей Афганистана в Тегеране. Лавров выступит в формате видеообращения. Официальные лица от РФ участвовать очно в мероприятии не будут, передает ТАСС.
В ходе последней встречи, которая прошла 8 сентября, стороны приняли решение сконцентрировать силы на помощи Афганистану в формировании инклюзивного правительства.
Ранее сообщалось, что в Турции заявили о необходимо обновить НАТО, для чего вступить в альянс должна Россия, писал журналист Мехмет Барлас в статье для турецкой газеты Sabah.
По его словам, сейчас Европа живет за счет российской энергии, а в борьбе с терроризмом РФ активнее всех стран НАТО. Он выразил надежду, что его пожелания о вступлении РФ в НАТО сбудутся.
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