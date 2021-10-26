Лавров: Отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, их просто нет

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет, об этом он сообщил по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.

«У нас никаких отношений с НАТО нет», – цитирует министра ТАСС.

НАТО в начале октября сократила численность миссии РФ при организации с 20 человек до 10. Восемь дипломатов лишились аккредитаций, еще два вакантных места упразднили. Специалисты должны покинуть Брюссель до конца октября.

Ранее стало известно, что глава российского МИД выступит на встрече стран – соседей Афганистана в Тегеране. Лавров выступит в формате видеообращения. Официальные лица от РФ участвовать очно в мероприятии не будут, передает ТАСС.

В ходе последней встречи, которая прошла 8 сентября, стороны приняли решение сконцентрировать силы на помощи Афганистану в формировании инклюзивного правительства.

Ранее сообщалось, что в Турции заявили о необходимо обновить НАТО, для чего вступить в альянс должна Россия, писал журналист Мехмет Барлас в статье для турецкой газеты Sabah.

По его словам, сейчас Европа живет за счет российской энергии, а в борьбе с терроризмом РФ активнее всех стран НАТО. Он выразил надежду, что его пожелания о вступлении РФ в НАТО сбудутся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)