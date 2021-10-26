Нерабочие дни ввели в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября

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26.10.2021, 0:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНерабочие дни вводятся в Калининградской области на период с 28 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба областного правительства.

«В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. <…> В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.

Начиная с четверга, 28 октября, и до 7 ноября включительно не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, чья деятельность не может быть прекращена в соответствии с указом президента России, отмечается в сообщении.

В нерабочие дни приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита. При этом они могут продолжать оказывать услуги в формате «торговля навынос» и «доставка». Также приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медизделиями, а также зоомагазинов. Учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% своего персонала на удаленный режим работы. Заселение в гостиницы в предстоящие длинные выходные осуществляется исключительно по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях. Учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.

Уточняется, что матчи футбольного клуба «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив» должны проходить в период выходных без зрителей. МФЦ региона в указанные дни будут оказывать ограниченный перечень услуг. Туда можно будет обращаться очно только за оформлением свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти. Также специалисты МФЦ продолжат принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи. Движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов, говорится в сообщении пресс-службы.

Региональные власти разрабатывают пакет мер поддержки отраслей, деятельность которых в предстоящие нерабочие дни будет приостановлена. Как пояснили в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, речь идет как о безвозмездной помощи в виде субсидий, так и о льготных займах.

Напомним, с 16 октября в Калининградской области ввели QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов площадью более 300 кв. метров.



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