 

Украина получила €600 млн от Евросоюза, Данилов выступил за президентскую республику в Украине. Главное за день

26.10.2021, 0:10, Новости дня
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ЕС предоставил Украине транш макрофинансовой помощи

Европейская комиссия от имени Европейского союза 25 октября выплатила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. 

В Минфине Украины сообщили, что деньги направят на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины. Кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,25% со сроком погашения в апреле 2036 года.

Секретарь СНБО выступает за президентскую республику в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за “жесткую президентскую республику” в стране. В нынешней ситуации он считает нелогичным, что хотя президента избирают всенародно, по Конституции Украина – парламентско-президентская республика. По мнению Данилова, “по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе”.

Украина вышла на уровень 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю

За прошедшую неделю в Украине от коронавируса привились 1,5 млн человек. С начала кампании хотя бы одну дозу получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн завершили вакцинацию. 

“Укрзалізниця” возобновляет рейс в Варшаву

“Укрзалізниця” возобновляет курсирование поезда “Киев – Варшава”. Поезд №67/68 восстановит движение с 4 ноября.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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