 

Регулятор ЕС разрешил делать третью прививку от COVID-19 вакциной Moderna

26.10.2021, 0:10, Новости дня
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“Согласно полученным данным, третья доза Spikevax, введенная через шесть – восемь месяцев после второй, привела к росту уровня антител у тех взрослых, у которых он начинал падать. Бустерная доза состоит из половины дозы, использованной во время первичной вакцинации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы вакцины совпадают с теми, которые появляются после второй.

В октябре EMA разрешило использование дополнительной дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для людей старше 18 лет как минимум через шесть месяцев после введения второй дозы.

Бустерные дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы, подчеркнули в агентстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали 6,88 млрд прививок против коронавируса – этого количества доз достаточно, чтобы полностью вакцинировать 44,8% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются в разы быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья доза вакцины. Reuters писало, что Moderna также заявила о возможной потребности в бустерных дозах – с учетом того, что “Дельта”-штамм выявили у полностью вакцинированных людей.

На фоне распространения штамма коронавируса “Дельта” некоторые страны, в частности Израиль, Германия, Бразилия, США, Великобритания и другие, начали вводить третью, бустерную, дозу вакцины свои гражданам.

В сентябре 2021 года ВОЗ призвала продлить до конца года мораторий на дополнительные дозы вакцины от COVID-19, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения”.

В октябре ВОЗ одобрила введение третьей дозы вакцины от COVID-19 для отдельных групп населения. Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и ВОЗ пришли к выводу, что бустерная доза вакцины от коронавируса не является обязательной для всего населения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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