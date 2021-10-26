 

120 койко-мест. В Херсонскую область доставили мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

26.10.2021, 0:10, Новости дня
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Его развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

“Он автономный, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения”, – говорится в сообщении.

Его развертывание позволит создать 120 койко-мест для пациентов с COVID-19.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

За время эпидемии в Украине заболело 2,7 млн человек, умерло 64,3 тыс. пациентов. В Херсонской области, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, было выявлено 58,8 тыс. случаев COVID-19, за последние сутки – 923, умерло 1634 человека.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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