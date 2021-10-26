Данилов: Что еще нужно сделать, чтобы люди поняли: или они вакцинируются, или отправляются на кладбище?

“Когда есть претензии, что государство ничего не делает, власть ничего не делает, не занимается этим вопросом, – скажите, пожалуйста: что еще нужно сделать, чтобы люди поняли: или они вакцинируются, или отправляются на кладбище? Что еще нужно сделать?” – возмутился Данилов.

Он рассказал, что с начала кампании по вакцинации в страну завезли более 25 млн доз вакцин от коронавируса.

“Сегодня любую вакцину можно выбрать. Сделано более 16 млн доз, 9 млн доз сейчас находятся в системе [здравоохранения], и любой человек, который сознательно понимает, что ему нужно вакцинироваться, не имеет проблем в этом”, – сообщил секретарь СНБО.

Данилов, комментируя результаты опроса, согласно которому 56% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19, вспомнил об информационной войне, которую ведет Россия.

“Мы четко осознаем, что люди, которые работают против нашей страны, – они и тему COVID-19 разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние. Рассказывают о каком-то чипировании. К сожалению, в этом задействованы некоторые религиозные организации. И у нас очень сложная ситуация, когда людям сложно объяснить, что это их здоровье. Ну как человеку объяснить, что не нужно слушать все эти бредни в Telegram-каналах? Очень много в СМИ. Более того, когда начинают передавать сарафанным радио: “А вы там видели?”, “А мы там слышали”, “А мне там сказали”, – друзья, прекращайте, ситуация сложная, и чтобы человек выжил, ему нужно сделать простую вещь – прививку. И все, в мире другого нет”, – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только заходит в пик третьей волны эпидемии, заявил Данилов 25 октября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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