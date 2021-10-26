Денисова прокомментировала приказ Минздрава об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что самым эффективным способом профилактики COVID-19 является вакцинация.

“Поддерживая идею вакцинации, считаю, что прививки должны быть обеспечены государством для как можно большего количества граждан, особенно целевых групп, подпадающих под высокий риск инфицирования COVID-19, которые определены Дорожной картой по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19”, – заявила омбудсмен.

Денисова напомнила, что согласно ст. 3 Конституции Украины, “человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью”.

“Международный пакт о гражданских и политических правах также предусматривает, что в ситуациях серьезной угрозы для здоровья населения и чрезвычайных состояниях, угрожающих жизни нации, ограничения отдельных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, являются безусловно необходимыми и обоснованными и сопоставимыми с целью, с которой они вводятся”, – написала она.

Омбудсмен напомнила, что Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации от коронавируса представителей отдельных профессий 4 октября.

“Считаю, что практическая реализация этого приказа в рамках действующего законодательства может привести к нарушению права на добровольность профилактической прививки и права на труд работников учебных заведений, научных учреждений и органов исполнительной власти. В связи с этим отмечаю, что вакцинация против COVID-19 в соответствии с действующим законодательством Украины является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп, о чем отмечено и в Дорожной карте. С целью обеспечения этой гарантии государством должен быть предоставлен выбор каждому – вакцинироваться, проходить регулярное тестирование на отсутствие болезни или работать дистанционно”, – написала она.

По словам Денисовой, “любая дискриминация – ограничение в правах лиц, которые не вакцинировались, недопустима и прямо нарушает нормы Конституции Украины, а также не соответствует резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая призвала государства-члены, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за того , не прошедший вакцинацию в связи с возможным риском для здоровья или нежелание пройти вакцинацию”.

“Призываю граждан Украины со всей ответственностью и серьезностью отнестись к своему здоровью! Вакцинация – единственный шанс предупредить тяжелые осложнения болезни и обезопасить себя и своих родных”, – заявила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/417521223062489

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

25 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине 88,2% сотрудников украинских школ получили минимум одну дозу вакцины.

4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.

Согласно решению Кабмина, отстранять от работы без сохранения зарплаты непривитых представителей этих профессий могут начать с 8 ноября.

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