 

День Иверской иконы Божьей Матери: приметы и запреты 26 октября

25.10.2021, 23:54, Разное
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26 октября люди молились о том, чтобы несчастья обходили их дом стороной, чтобы икона хранила их от пожара, а также о том, чтобы следующий год дал много урожая.

ИСТОРИЯ

В этот день Русская православная церковь вспоминает мучеников Карпа епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестру Агафоники и Агафодора, которые пострадали за свою христианскую веру.

Карп родился в Греции. Он стал епископом, к которому на проповеди приходили не только православные христиане, но и язычники. Впоследствии они обращались к вере. Однажды на Карпа и его помощника Папилу написали донос. Их подвергли пыткам.

Также 26 октября отмечается праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери.

На иконе присутствует изображение Божьей Матери, держащей на руках младенца. Оригинал иконы на данный момент находится в греческом Иверском монастыре.

ПРИМЕТЫ

В народном календаре этот церковный праздник называется Карпов день, а также день Агафона и банный день.

Если в этот православный праздник на небе плывут красные облака, это к дождю. Облака, плывущие с южной стороны, к сильному ветру. Если на рассвете на небе собрались кучевые облака, жди переменчивую погоду.

Увидеть белый иней в этот день – к осадкам. Если начинается новый слой грибов, значит снег выпадет поздно.

Если кот жадно пьет из миски, будет непогода. Если животное сидит на подоконнике и смотрит в окно, к теплу.

Если по небу быстро плывут облака, в ближайшее время начнутся дожди.

Если в этот церковный праздник 26 октября солнце встает из-за туч, приметы диктуют, что в ближайшее время начнется непостоянная погода.

Серая и пасмурная утренняя заря 26 октября к хорошей и тихой погоде.

Если в этот православный праздник температура воздуха днем и ночью одинаковая, значит впереди затяжная осень.

Если петух закукарекал слишком рано, к дождю. Если же эта птица без устали поет весь день, погода изменится.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА?

  • нельзя заходить в баню с нательным крестом. Люди верили, что дух бани может разозлиться и начать швырять камни или плескать кипяток.
  • нельзя выходить из бани лицом вперед, так как дух бани мог кинуть в спину горячим углем.
  • нельзя рассказывать о своих планах, так как ничего не получится.
  • нельзя употреблять алкогольные напитки, так как банный дух не переносит их. Тот, кто будет выпивать в этот день, скоро понесет крупные денежные проблемы.
  • нельзя разговаривать с незнакомцами. Это чревато обманом и мошенничеством.
  • нельзя ругаться и использовать в речи нецензурную брань.
  • 26 октября 2021 года старайтесь не забывать ценные вещи. С ними можете оставить и свою удачу.


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