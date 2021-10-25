Движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке перекрыли противники вакцинации

Движение по Бруклинскому мосту в сторону района Манхэттен перекрыли протестующие против обязательной вакцинации, заявляет полицейское управления Нью-Йорка в Twitter.

В протестах принимают участие сотни людей, которые выступили против вакцинации всех сотрудников муниципальных служб. На демонстрацию вышли полицейские, пожарные, врачи скорой помощи, коммунальные служащие. Люди направились из Бруклина к зданию госсовета, расположенному на Манхэттене, передает ТАСС.

Все полосы Бруклинского моста заблокированы, местных жителей просят готовиться к задержке в пути и предлагают искать объезд.

На прошлой неделе мэром Биллом де Блазио было подписано распоряжение, обязывающее муниципальных работников прививаться от коронавируса. прививка должны быть поставлена к 29 октября.

В случае отказа работники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а позже им грозит увольнение. Вакцинация предстоит около 50 тыс. городских служащих Нью-Йорка.

Распоряжение предусматривает освобождение от прививок по религиозным или медицинским причинам.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение предоставить два выходных оплачиваемых дня после вакцинации от коронавируса. Мера позволит большему числу работников принять участие в вакцинации.