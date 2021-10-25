 

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19

25.10.2021, 23:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство здравоохранения РФ утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – говорится в тексте приказа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 8 ноября.

Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.

В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.

В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.

В понедельник президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Ранее Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и предоставил главам регионов возможность на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов РФ уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.



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