Путин наградил председателя КС орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие конституционного правосудия в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зорькину 78 лет, он занимает должность председателя Конституционного суда с 2003 года (а также в 1991–1993 гг). Ранее был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2011 г., 2008 г., 2016 г.), таким образом, Зорькин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Кроме того, президент наградил орденами Александра Невского заместителя председателя Конституционного суда Сергея Маврина и судью КС Юрия Рудкина, орденам Почета – судей КС Людмилу Жаркову, Сергея Казанцева, Ларису Красавчикову, Николая Мельникова. Орденов Дружбы удостоены судьи КС Гадис Гаджиев, Александр Кокотов и Владимир Ярославцев.

Напомним, 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию, которые были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные главой государства изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против – 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», 4 июля изменения вступили в силу. Президент подчеркивал, что внесенные в Конституцию изменения направлены на укрепление суверенитета России, создания базиса для развития экономики и социальной сферы.