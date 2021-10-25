Врач рассказал, почему нельзя спать мене 7-9 часов в сутки и почему опасно спать по 4 часа

Не имеет значения в котором часу просыпается человек, в 7 утра или ближе к полудню. Гораздо большее значение имеет продолжительность сна. Не секрет, что сон длительностью 3-4 часа действует разрушительно на организм в целом.

Главврач одной из клиник Великобритании рассказал о том, что полноценный отдыха – это залог энергии, нормального психологического настроя, стабильной работы иммунной системы. Добиться подобного результата за 3-4 часа не представляется возможным.

Чтобы дать организму возможность полностью восстановиться, нужно спать не менее 7 часов. Этот совета дается не просто так – он основан на исследованиях, которые проводились три года назад. В эксперименте участие приняли более сорока тысяч добровольцев.

Неврологи сделали вывод, основанный на результате исследований. Так, люди, которые уделяли сну менее семи часов, справлялись с повседневными задачами гораздо хуже тех, кто спал 7-9 часов.

«Для многих людей 3-4 часов сна недостаточно, чтобы восстановить силы, и не имеет значения, как крепко вы спите», – сообщает главный врач клиники.

Если сна недостаточно, со временем это приводит к хронической усталость, ухудшению памяти, раздражительности. Человек теряет контроль над аппетитом, поэтому многие люди, страдающие бессонницей, склонный к набору веса.