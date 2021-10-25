Спивак: Тищенко покупает мясо за 50 грн, Арестович пугает Москву ракетами, которые мы скоро сделаем. Страной управляют сумасшедшие

Страна непуганых идиотов…

Тищенко покупает мясо за 50 грн.

Арестович пугает Москву нашими ракетами, которые мы… скоро сделаем по ракетной программе.

Данилов говорит, что можем дать Молдове 1 млрд м³ газа.

Шмыгаль обещает сэкономить 10 ярдов для выплат.

Любченко обещает реализацию программы энергоэффективности на 300 ярдов. Осталось найти деньги.

Ляшко говорит об остановке трех заводов по производству медицинского кислорода.

Министр энергетики говорит, что с углем все нормально, хотя на складах всего 700 тонн. А это на шесть дней.

А еще что-то говорит Арахамия, Стефанчук и другие представители нашей политической элиты…

Зато США нам дают целых 5600 термоконтейнеров для вакцин на сумму 2,8 млн (стоимость небольшого домишки в Конча-Заспе), а Министерство культуры выделяет 20 млн бюджетных денег на фильм об ЛГБТ, в котором 17-летний Пол встречает молодого Антуана, и у них закручивается роман…

Это какой-то сумасшедший дом, управляемый сумасшедшими, пребывающими на Канатчиковой даче…

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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