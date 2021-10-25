26 октября может быть принято решение о переходе Черниговской области в “красную” зону – ОГА

“Все показатели свидетельствуют, что Черниговская область может быть переведена в “красную” зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев область “красная”, – сказала она.

Шерстюк напомнила, что 26 октября должно состояться заседание госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“На нем будут определен перевод нашей области в “красную” зону с соответствующим применением всех ограничений. Действовать ограничения будут в транспорте, на межобластных перевозках. Ограничения будут в работе заведений общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить”, – заявила замглавы ОГА.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Черниговская область соответствует “оранжевому” уровню эпидемической опасности. В регионе подтвердили 69,8 тыс. случаев COVID-19, умер 1591 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в “красную” зону войдут Ровенская и Николаевская области.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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