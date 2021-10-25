 

Мутация штамма “Дельта” подтверждена в нескольких городах Украины – Данилов

25.10.2021, 23:16, Новости дня
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“В пятницу наши ученые завершили исследования и у нас есть подтверждение, что мутация “Дельты”, которая началась с Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны. Более того, я могу назвать сейчас города, где ее больше всего обнаружили. Это город Лева [Львов], Тернополь, это наша Западная Украина.  Более того, она начинает “залезать” в Киев”, – сказал Данилов. 

О появлении мутации штамма “Дельта” в Великобритании стало известно 19 октября, ее назвали AY.4.2. Ученые считают, что AY.4.2 на 10–15% заразнее “Дельты”. На долю AY.4.2 приходится 10% всех случаев заражения в Великобритании, писала Financial Times. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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