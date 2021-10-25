 

Джоггеры, трапециевидные и с высокой талией: фасоны брюк, которые особенно выигрышно смотрятся на крупных женщинах

25.10.2021, 22:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще 15-20 лет назад крупные женщины в большинстве своем не могли позволить ношение брюк и джинсов. Однако в наши дни все изменилось. Теперь модницы с пышными формами могут найти на полках магазинов стильную повседневную одежду любых размеров.

Этой осенью джинсы, классические брюки и спортивные штаны станут неотъемлемой частью базового дамского гардероба. Хотите знать, какие модели наиболее выигрышно смотрятся на пышной фигуре? Перед вами краткий список.

Брюки и джинсы с завышенной талией

Вне зависимости от фасона, брюки и джинсы с высокой талией смотрятся на крупных женщинах наиболее выигрышно. Они позволяют сглаживать линию живота и бедер, не скрывая проблемные зоны под мешковатой одеждой.

Потратьте некоторое время, чтобы выбрать идеальную посадку, и вы получите возможность носить топы и блузы, заправленные внутрь. Завышенная талия одинаково хорошо смотрится как на укороченных джинсах скинни, так и на классических брюках прямого кроя. Чтобы выглядеть еще стройнее, надевайте обувь на высоком каблуке.

Штаны, свободные по бедрам и зауженные книзу

Если мы говорим о дениме, то фасон с заужением книзу называется “мамиными” джинсами. Эта модель не обтягивает ваши бедра, а значит, не выпячивает напоказ нежелательные складки. Заужение книзу и укороченные штанины позволяют вашим ногами выглядеть стройнее и длиннее. То, что нужно, если вы хотите отвлечь внимание от проблемных бедер.

Осталось надеть топ или рубашку оверсайз, подоткнув края изделия под пояс. Таким образом вы избавитесь от чрезмерного объема и приведете силуэт к балансу.

Свободный крой

Чтобы скрыть проблемные бедра и живот, выбирайте штаны свободного кроя в мужском стиле. При этом вы можете надеть удлиненный блейзер и рубашку оверсайз, заправленную внутрь. Если вам не нравится акцент на маскулинности, тогда выбирайте более романтические и женственные брюки палаццо. Составляя образ, помните, что чем шире будут ваши брюки, тем более облегающим должен быть топ.

Трапециевидные брюки и джинсы клеш

Стилисты и имиджмейкеры полагают, что расклешенные от колена трапециевидные брюки являются идеальной моделью для всех фигуристых дам. Особенно если выбрать изделие из плотной ткани с завышенной линией талии и учесть все нюансы, о которых мы говорили ранее.

Трапециевидные брюки и джинсы имеют довольно плотную посадку по бедрам, что не создает дополнительного объема в средней части фигуры. Кроме того, за счет расклешения от колена этот фасон отвлекает внимание от проблемных зон. Выбирайте джинсы клеш с завышенной талией, носите их с обувью на высоком каблуке и кроп-топами, и ваша фигура будет выглядеть неотразимо.

Джоггеры

В наши дни отличные повседневные образы можно строить вокруг джоггеров – спортивных штанов с резинкой или манжетой в нижней части изделия. Выбирайте модели из плотной ткани, которые можно комбинировать со свитерами, худи и удобной обувью. Кулиска на талии и отсутствие молнии создаст повышенное ощущение комфорта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / «Красная Шапочка»: трагический финал людоедской сказки

02.11 / Дочь Ангелина показала Ларису Долину без фильтров

12.06 / Медики развенчали пять мифов о раке

07.08 / Из жизни взволнованного гражданина

01.09 / Мнение: Письмо: “Убежал в ночь”

04.07 / Дочь Михаила Турецкого Сарина ждет ребенка

19.09 / Мнение: Выборы в Госдуму в Кабуле

05.01 / Мнение: Приговор коррупционеру

29.03 / Стас Садальский сообщил о плохом самочувствии после отравления

26.12 / Росстат объявил сертификаты на еду главным подарком россиян к Новому году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика