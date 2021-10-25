 

Лавров ответил на слова главы Минобороны Германии о сдерживании России

25.10.2021, 22:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания РФ являются фантазией и примером нежелания НАТО концентрироваться на реальности, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии.

«Мы верим, что нам необходимо концентрироваться на реальной жизни. Пока же воображение НАТО идет в сторону сдерживания России, подготовки атаковать Россию, как об этом сказала госпожа Крамп-Карренбауэр из Германии о том, что им необходимо быть готовыми грозить РФ ядерным оружием. Это все фантазии. Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Как сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, НАТО озабочена идеологическими вопросами и не хочет иметь дружественных отношений с Москвой. «Кто номер один, кому править миром – это то, что мы слышим от наших партнеров из НАТО. Они решили, что им не нужно иметь Основополагающий акт РФ – НАТО, который является основой наших отношений. Они называют Россию и теперь Китай, а на самом деле Россию и Китай вместе, угрозой для НАТО», – отметил министр иностранных дел.

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс «пытается найти смысл своего дальнейшего существования». «Мой хороший друг [генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг, который был прекрасным премьер-министром Норвегии, теперь говорит, что НАТО должна быть ответственна за безопасность по всему миру, например в Индо-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке. И конечно, у нас есть эти разногласия с норвежскими соседями, которые мы обсуждаем», – добавил Лавров.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Он отметил, что считает норвежцев очень прагматичными людьми. «Мы хотим быть прагматичными и концентрироваться на позитивном. Что бы ни делала Норвегия в качестве члена Североатлантического альянса, я уверен, она будет делать это с учетом полного осознания важности отношений с Россией», – заключил глава российского дипведомства.

Ранее в понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании РФ провоцируют напряженность в Европе. В минувшую субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам России, напомнив главе военного ведомства Германии, чем подобное заканчивается для Германии и Европы.

В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания РФ средства военного характера, в том числе атомное оружие. Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.



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