Эксперт: Биткоинами теперь можно будет расплатиться в любом магазине

Биткоин или любая другая криптовалюта становится по сути обычным платежным средством, а расплатиться ей можно будет при посощи привычной банковской карты, сказал газете ВЗГЛЯД финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, комментируя решение Mastercard начать работу с криптовалютами.

«Владельцы крупных нелегально нажитых состояний в «крипте» готовы будут платить по 15-20% комиссионных ради возможности «отмыть» теневые деньги. Допустим, преступник заработал криптовалюту на торговле наркотиками. Он может по такой кредитной карте купить, скажем, дорогой автомобиль. Сделка будет на первый взгляд вполне законной. Номер карты платежной системы Mastercard есть? Есть. А что за карта, в налоговой никто не будет углубляться. Затем преступник просто продаст этот автомобиль, получив за него обычные рубли», – предположил ведущий аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

«Так что в России, поскольку у нас «крипта» не легализована, эта услуга приживется, скорее всего, только в сфере обналичивания. Для сравнения: в Китае новая услуга не приживется, поскольку китайские власти не толерантны к криптовалюте. Они «забанили» биткоин, потому что развивают свой цифровой юань», – добавил эксперт.

«Однако за рубежом уже есть сервисы, компании, которые открыто принимают биткоины. Они официально существуют в США, – правда, не во всех штатах. Они действуют в Сингапуре, в Люксембурге, даже в Эстонии, то есть везде, где криптовалюты уже узаконены. Если у вас есть криптовалютный счет, вы с помощью такой новой карты Mastercard сможете расплатиться в РФ в магазине, но на счет продавцу все равно придут рубли», – отметил Голубовский

«Я напомню о том, что в тот момент, как вы расплачиваетесь картой, деньги не сразу попадают с вашего счета в банке на счет продавца. Когда вы платите, нужная сумма блокируется на вашем банковском счете, а система Mastercard переводит продавцу деньги сама, из своих денежных «остатков». В этот момент платежная система проводит предварительный расчет. Потом уже происходит расчет между самими банками – банками покупателя и продавца, это окончательный расчет», – рассказал эксперт.

«Так вот отныне Mastercard может провести предварительный расчет в криптовалюте. Если ваш контрагент позволяет провести окончательный расчет в криптовалюте, тогда можно через эту систему провести и окончательный расчет, и продавец получит сумму тоже в биткоинах. Но если у вашего продавца нет криптокошелька, то с вашего криптокошелька спишут биткоины, а ваш продавец все равно получит на свой счет рубли, евро или доллары, и так далее. Но тогда вам выставят счет за эту конвертацию, то есть снимут с вас комиссию, какой-то процент», – предупредил Голубовский.

Ранее стало известно, что международная платежная система Mastercard позволит всем банкам и торговым точкам в ее сети интегрировать криптовалюты в свои продукты. «Партнеры Mastercard, включая продавцов и банки, в ближайшее время смогут добавить поддержку цифровых активов в собственные продукты. Для этого платежная сеть заключила партнерство с криптовалютной платформой Bakkt. Клиенты Mastercard смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы», – передает сообщение Mastercard РБК.