В Одессе можно будет привиться от COVID-19 в автобусе

Он рассказал, что автобус будет останавливаться возле рынков, конечных остановок общественного транспорта и в других местах массового скопления людей. Там смогут вакцинироваться те, кто хочет привиться, но не имеет времени пойти в стационарный пункт.

Автобус начнет курсировать на этой неделе, жителей будут заранее информировать о его маршруте и остановках.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Одесская область находится в “красной” зоне с 18 октября. В регионе подтвердили 181,8 тыс. случаев COVID-19, умерло 3848 человек. В области минимум одну дозу вакцины получили 494 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—