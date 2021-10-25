У России нет никаких отношений с НАТО – МИД РФ

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

“Отношения между РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует, – сказал Лавров. – У нас нет никаких отношений с НАТО”.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил 20 октября, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны.

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/605517270592443/

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, говорил Столтенберг.

18 октября Россия заявила о приостановлении работы своего постоянного представительства при НАТО. В Альянсе отметили, что сожалеют о решении Москвы. Столтенберг сказал, что подход НАТО к РФ остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог.

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