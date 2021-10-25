В Украине фиксируется уменьшение возраста детей, которые пытаются совершить самоубийство – психолог “Охматдет”

“Если за весь 2020 год к нам поступило 177 детей с отравлениями психоактивными веществами и алкоголем, то за девять месяцев этого года – уже 160. В 40% случаев, если говорить о статистике прошлого года, такие вещества употребляли, чтобы совершить суицид. Это дети с тяжелыми депрессиями, на которые ранее не обращали внимания, либо уже наблюдающиеся у психиатра и имеющие определенные проблемы психического здоровья. А также те, кто, начав экспериментировать с психоактивными веществами, вошел в зависимость, что привело в том числе и к депрессии, а потом – и к мыслям о суициде”, – подчеркнула Аноприенко.

“Мы обратили внимание, что уменьшился возраст детей, которые пытаются покончить жизнь самоубийством. Если раньше мы наблюдали такие попытки у подростков 14–18 лет, то сейчас есть случаи, когда это дети 10–12 лет. Безусловно, ковид и изоляция сказались на образе жизни и психологическом состоянии детей и подростков. Они больше времени проводят в интернете. Гиподинамия, ограничение контактов – все это приводит к определенному психологическому состоянию, которое может быть длительным. Тем более, что и сама пандемия уже длится довольно продолжительное время. Эти факторы нельзя не учитывать. Еще одна проблема – это интернет-зависимость. Дети иногда могут заводить друзей в виртуальном пространстве, находят там поддержку и могут попадать под их негативное влияние”, – пояснила психолог.

Контекст:

В Офисе генпрокурора считают, что волна самоубийств связана в том числе с введением карантина и экономической ситуацией в Украине.

Детский психиатр, глава отдела психических расстройств детей и подростков Научно-исследовательского института психиатрии Министерства здравоохранения Украины Игорь Марценковский говорил, что в последнее время в стране родители все чаще жалуются по поводу тяжелых депрессий у своих детей. К обострению психических расстройств привело, по его словам, дистанционное обучение.

—