Если pH в дисбалансе, никакие дорогие шампуни не помогут: как вернуть здоровье волосам домашними средствами

Красивые волосы – мечта любого человека. К сожалению, они бывают далеко не у всех. Ломкие, сухие, тусклые, плохо укладывающиеся в прическу – проблемы с волосами можно перечислять еще очень долго. Они могут возникать, даже если вы пользуетесь дорогими шампунями и уходовыми средствами. Причина – в дисбалансе pH. О том, что это такое и как вернуть красоту волосам с помощью домашних средств, читайте далее.

Что это такое

При выборе шампуня многие покупатели обращают внимание на состав. И это правильно! Вы наверняка видели pH 4,5, или 5,5, или другие значения. Что это значит? Все очень просто – мера кислотности водных растворов. Повышенная кислотность наносит большой вред здоровью волос. Оптимальный pH для всех может быть разным. Он может колебаться от четырех до шести единиц. Кислотный баланс волос поддерживается с помощью кожного сала. Если с ним все в порядке, то волосы легко расчесываются и отлично выглядят.

Нарушение кислотного баланса приводит к развитию патогенных бактерий на коже головы. Они, в свою очередь, способствуют появлению перхоти, дерматиту и ухудшению состояния волосяного покрова. Самый оптимальный уровень кислотного баланса – 3,67.

Высокощелочные растворы разрушают структуру волос

Наши волосы чрезвычайно чувствительны к щелочным средствам, которые мы на них наносим. В первую очередь, это пищевая сода и кастильское мыло. Они увеличивают электростатичность волос, что приводит к ломкости и спутыванию. Но если вы используете продукты с пониженной кислотностью, то возвращаете своим волосам блеск и гладкость. Кислые растворы в неразбавленном виде могут нанести сильный удар по вашей красоте. Волосы не предназначены для таких сильных перепадов. Небольшие повреждения волос время от времени будут накапливаться и в конечном итоге приведут к растягиванию и выпадению.

Кастильское мыло содержит натуральное оливковое масло. Его очень часто рекламируют как альтернативу обычным шампуням. Однако этот продукт содержит большое количество щелочи. Для тела кастильское мыло подходит идеально, а для волос и кожи головы – нет, так как они более деликатные.

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Вода из-под крана нарушает кислотный баланс волос и кожи головы

Вы решили смывать шампунь, нанесенный на волосы, под краном или душем, не используя специальных средств? Это может привести к незначительным их повреждениям. Вода из-под крана содержит гораздо больше щелочи, чем требуется нашим волосам. Со временем такое мытье вызовет сухость, зуд и перхоть. Принимая во внимание данное обстоятельство, нужно использовать на последнем этапе средство, которое вернет волосам и коже головы нормальный кислотный баланс.

Когда вы очищаете кожу лица, то после обязательно ее тонизируете. А почему бы не сделать такие процедуры для волос? Но, если обычная вода для данных целей не подходит, существует ли такое средство, которое устранит дисбаланс и при этом его не нужно будет смывать, а волосы останутся чистыми и готовыми к укладке? Идеальное решение найдено – полоскание уксусом. Если вы будете использовать его аккуратно и соблюдать необходимые пропорции, волосы будут не только послушными и мягкими, но и блестящими.

О преимуществах ополаскивания волос уксусом

Обычная вода не подходит для ополаскивания наших волос, в отличие от уксуса. В чем же его преимущество?

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника В первую очередь, он поддерживает оптимальную кислотность и бактериальную флору. Способствует снятию зуда и шелушения кожи, что весьма актуально при дерматитах и перхоти. Сохраняет на долгое время цвет и блеск окрашенных волос. Закрывает волосяную кутикулу, тем самым устраняя ломкость и спутывание волос. Ваши волосы становятся более блестящими и мягкими.

Ну а теперь пора переходить к основному этапу – подготовке уксусного раствора для полоскания волос.

Белый и яблочный уксус для поддержания кислотного баланса волос

Запомните, что уксус может принести пользу вашим волосам только при правильном применении. Он содержит большую концентрацию кислоты. Поэтому использовать его необходимо только в разбавленном виде. Большое количество уксуса нарушает кислотный баланс ваших волос и кожи головы. Поэтому не советуем брать на вооружение рецепты, в которых не указан рН готового продукта.

В Интернете очень много рецептов, где рекомендуют использовать неразбавленный уксус или разводить его с водой в одинаковых пропорциях. Этого делать ни в коем случае нельзя. Использование слишком кислой среды приведет к ломкости и повреждению волос. Для того чтобы получить оптимальный раствор для ополаскивания, уксус следует брать совсем в небольших количествах.

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Вы можете использовать не только белый, но и яблочный уксус. В нем содержится меньше кислоты и много полезных бактерий. Также яблочный уксус обладает еще одной особенностью. Он придает волосам медный оттенок. Проблемы здесь особой нет. Если вам нравятся медные и красные оттенки волос, то смело применяйте для ополаскивания яблочный уксус. Отдаете предпочтение более холодным и светлым тонам? Лучше всего использовать белый уксус.

Правильное соотношение воды и уксуса для ополаскивания

Не стоит экспериментировать на себе и придумывать свои собственные пропорции воды и уксуса для ухода за волосами. В этом вопросе лучше довериться профессионалам, которые уже давно нашли решение данной проблемы опытным путем. Запоминайте или записывайте оптимальные пропорции для ополаскивания волос.

При использовании яблочного уксуса соотношение должно быть следующим: один стакан воды и одна-две чайные ложки уксуса. Вам необходимо очень аккуратно отмерить и добавить яблочный уксус в жидкость.

Если вы собираетесь ополаскивать волосы белым уксусом, то пропорции несколько изменятся. Воды снова берем один стакан, а вот уксуса не больше одной чайной ложки. Можно попробовать начать с половины и посмотреть на состояние ваших волос. При необходимости добавлять в воду целую чайную ложку.

Вы можете попробовать вместо воды использовать и другие ингредиенты. Это может быть розовая вода, мятная или с цветками апельсина (нероли). У каждой жидкости будут свои достоинства. Почему бы не испробовать их все?

Преимущества розовой воды, мятной, нероли

Любительницы нежных ароматов, безусловно, отдадут предпочтение розовой воде. Ваши волосы в течение нескольких дней будут благоухать тонким ароматом. Но это еще далеко не все достоинства использования розовой воды. Она также обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, которые отлично подходят для ваших волос и кожи головы.

Что можно сказать о мятной воде? Ее следует использовать, когда у вас сильный зуд или шелушение. Мята обладает охлаждающими и обезболивающими свойствами. К тому же это средство стимулирует рост волос.

Апельсиновая вода, или нероли. У нее приятный аромат, который обладает бодрящими свойствами. Применение для ополоскивания волос апельсиновой воды также дает противовоспалительный и антибактериальный эффект.

Вы собираетесь использовать для ополаскивания волос воду? В таком случае берите отфильтрованную, чтобы в нее уже точно не попали никакие примеси.

Ополаскиватель для волос: рецепт

Пропорции при замене обычной воды на мятную, розовую или нероли остаются такими же. В приготовленный раствор по желанию вы можете добавить несколько капель эфирных масел. Смешиваем ингредиенты в стеклянной посуде или удобной бутылочке. После мытья головы ополаскиваем волосы приготовленным кондиционером. Не смываем! Через одну-две минуты можно сушить волосы полотенцем.