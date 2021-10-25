 

Контейнеровоз под флагом Панамы атакован пиратами в Гвинейском заливе

25.10.2021, 21:57, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГрузовое судно под флагом Панамы атаковано пиратами в Гвинейском заливе, к месту нападения движется военный корабль, сообщается на портале Dryad Global.

«Сообщения указывают на то, что контейнеровоз MSC LUCIA был захвачен неизвестным числом злоумышленников в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами. Туда направляется военный корабль», – приводит сообщение портала, специализирующегося на морской безопасности, РИА «Новости».

Отмечается, что проходящим через эту зону судам рекомендуется проявлять особую осторожность.

О высадке пиратов на борт Curacao Trader сообщил 17 июля 2020 года портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По его данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Также отмечается, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега. По мнению портала, в преступной операции участвовало крупное судно.



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