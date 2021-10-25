Вирусолог спрогнозировал срок завершения эпидемии

Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года, сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

«У нас слишком много людей настороженных. Время идет, и я думаю, что постепенно власти найдут такой путь к людям, чтобы уговорить их вакцинироваться. <…> Мы в течение следующего года, я думаю, осуществим всю эту вакцинацию и закончим с этой пандемией», – отметил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в РФ от коронавируса вакцинировались 43 млн человек. По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида.

За минувшие сутки в РФ выявили 37930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.