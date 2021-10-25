Взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии

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25.10.2021, 21:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСамодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Кроме того, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Небель и Джубас, один сирийский военнослужащий погиб, один получил ранение», передает ТАСС.

По информации представителя Минобороны, также в провинции Алеппо в результате обстрела, произведенного террористами из крупнокалиберного пулемета по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ, были ранены два сирийских военнослужащих.

Напомним, в понедельник в провинции Дераа на юге Сирии завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия.



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