Взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии

Самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Кроме того, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Небель и Джубас, один сирийский военнослужащий погиб, один получил ранение», передает ТАСС.

По информации представителя Минобороны, также в провинции Алеппо в результате обстрела, произведенного террористами из крупнокалиберного пулемета по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ, были ранены два сирийских военнослужащих.

Напомним, в понедельник в провинции Дераа на юге Сирии завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия.