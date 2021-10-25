Клиенты оставили официантке обидную записку, а то что было в ней оскорбило девушку до слез

Ранее героиня этой публикации работала официанткой в одном из популярных мест общественного питания в Америке. Однажды ей пришлось обслуживать родню девушки, с которой ранее они учились в одной школе. Никто не ожидал, что такая ситуация закончится плачевно.

После ужина клиенты оставили официантке записку. После ее прочтения девушка расплакалась, так как чувствовала себя униженной.

К слову, эту историю рассказала пользовательница Тик Тока, и ролик набрал практические четыре миллиона просмотров.

Знакомая девушка отмечала юбилей своего папы и на праздник была приглашена вся семья, состоявшая из детей и взрослых. Посетители ни в чем себе не отказывали, заказывали дорогой алкоголь и блюда. Но когда официантка подала чек, супруга виновника торжества была неприятно удивлена размером суммы.

Она не ожидала, что день рождения обойдется в такую сумму. Однако гостья не нашла ничего лучше, чем обвинить сотрудницу заведения в том, что та не предупредила о таком исходе.

К сожалению, клиентка была возмущена настолько, что разбила стеклянную посуду и залила стол соусом. На чеке женщина оставила записку. Там был нарисован средний палец, а также грубая просьба пойти официантке куда подальше.

«Это не первый случай, когда я расстраивалась из-за хамского поведения посетителей заведения», – рассказывает блогерша.