Госдеп объяснил появление «гаванского синдрома» «направленной энергией»

Руководство Госдепартамента США еще в 2018 году решило, что симптомы так называемого гаванского синдрома могут быть связаны с воздействием «направленной энергии», но уведомило об этом Конгресс почти через два года.

По сведениям американского издания Politico, в середине 2018 года внешнеполитическое ведомство США проводило внутренние проверки. Во время проверок за пределами США лиц, у которых якобы были выявлены данные симптомы, обследовали, чтобы определить, подвергались ли они воздействию «направленной энергии». В газете ознакомились с документами, касающимися двух таких человек. Им было предписано незамедлительно вернуться в США, передает ТАСС.

Один из них – это сотрудник Госдепартамента Марк Ленци. Он якобы получил повреждения головного мозга во время работы в Китае в конце 2017 года. «Ленци обвинил Госдепартамент в сокрытии причин заболеваний у него и других дипломатов, а также в утаивании информации от Конгресса», – говорится в материале.

Отмечается, что ведомство лишь в начале 2021 года уведомило американских законодателей о проверках на предмет свидетельств воздействия «направленной энергии».

Как говорится в публикации, Ленци настаивает на том, что в Госдепартаменте в отношении него приняли меры за публичные заявления о проверках и за сотрудничество с членами Конгресса США, которые проводили свое разбирательство. Законодатели устанавливали, допустило ли внешнеполитическое ведомство США какие-либо нарушения, реагируя на сообщения о «гаванском синдроме». Он, согласно оценкам газеты, выявлен в США примерно у 200 человек. Данные лица страдают в том числе от сильной головной боли, у некоторых были выявлены повреждения мозга.

Ранее сообщалось, что посольство США в Колумбии расследует несколько случаев «гаванского синдрома». «Гаванский синдром» выявили не менее чем у двух граждан США, но пострадавших, предположительно, больше. «Под влияние» синдрома попала «как минимум одна семья, включая несовершеннолетнего», они уже выехали из Колумбии на лечение. Госдеп обещал отнестись к инцидентам «серьезно, объективно и деликатно».

Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.