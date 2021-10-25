 

В НПО «Энергия» назвали сроки запуска новой российской пилотируемой станции

25.10.2021, 21:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что новую российскую пилотируемую станцию планируется вывести на околоземную орбиту в 2027-2028 годах.

«Где-то, может быть, год 2027-2028, как-то так», – сказал он, рассказывая о новой станции в ходе онлайн-встречи, которая была организована Русским домом науки и культуры в Париже, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции.

Напомним, РФ планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.

Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года. 



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