В НПО «Энергия» назвали сроки запуска новой российской пилотируемой станции

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что новую российскую пилотируемую станцию планируется вывести на околоземную орбиту в 2027-2028 годах.

«Где-то, может быть, год 2027-2028, как-то так», – сказал он, рассказывая о новой станции в ходе онлайн-встречи, которая была организована Русским домом науки и культуры в Париже, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции.

Напомним, РФ планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.

Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.