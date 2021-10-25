 

Власти Египта отменили режим чрезвычайного положения в стране

25.10.2021, 21:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 25 октября отменил режим чрезвычайного положения, который действовал с 2017 года в стране, заявление опубликовано в Facebook.

«Впервые за многие годы я решил отменить продление чрезвычайного положения в стране», – передает ТАСС со ссылкой на пост.

Ранее сообщалось, что в РФ был зафиксирован рекордный спрос на туры в Египет в период ноябрьских праздников. В Pegas Touristik заявили, что в период ноябрьских праздников рейсы заполнены на 75%. В Coral Travel добавили о наличии лишь двух-трех свободных мест на каждую дату.

Чаще всего туристы едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх и бронируют пятизвездочные гостиницы. Самыми популярными турами у россиян стали 7-10 ночей.



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