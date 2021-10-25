На минувшей неделе в Украине открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-документов

Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

На прошлой неделе полицейские провели 20 обысков в рамках расследования подделки COVID-сертификатов. Правоохранители изъяли более 150-ти международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

Как отметили в ведомстве, всего с начала года открыто более 800 уголовных производств по аналогичным фактам. Больше всего – на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В половине случаев фигурантам уже сообщили о подозрении. В суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”. В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов.

В стране вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

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