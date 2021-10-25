 

Патриарха Варфоломея выписали из больницы

25.10.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С радостью сообщаю всем, что нашего духовного отца, Его Святейшество только что выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит”, – написал Елпидифор и опубликовал фото Варфоломея.

https://www.facebook.com/ArchbishopElpidophoros/posts/420834806278580

Варфоломей прибыл в США 23 октября, он прилетел на самолете из Стамбула и поселился в гостинице в Вашингтоне. 24 октября он почувствовал себя нехорошо из-за длительного перелета и плотного графика, и был госпитализирован по совету врача “из соображений предосторожности”. 

По информации собеседников “ВВС News Україна” в Константинополе, на самочувствие 81-летнего патриарха мог повлиять тот факт, что накануне вылета проводились мероприятия по случаю 30-й годовщины его интронизации. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / В мире: Политику США на Балканах меняют опасные люди

06.05 / В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро

09.02 / Рубль вырос к доллару и евро

20.07 / В Затоке горели две базы отдыха

16.04 / МИД объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США

04.07 / Седокова в коротком топе похвасталась спортивным телом

14.06 / Названа причина пожара на АЗС в Новосибирске

11.05 / ARD – Совет Европы поставил Германии «неудовлетворительно» по борьбе с коррупцией

19.08 / Экономика: США теряют власть над нефтью

30.09 / Стали известны подробности дела экс-замминистра просвещения Раковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика