Патриарха Варфоломея выписали из больницы

“С радостью сообщаю всем, что нашего духовного отца, Его Святейшество только что выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит”, – написал Елпидифор и опубликовал фото Варфоломея.

https://www.facebook.com/ArchbishopElpidophoros/posts/420834806278580

Варфоломей прибыл в США 23 октября, он прилетел на самолете из Стамбула и поселился в гостинице в Вашингтоне. 24 октября он почувствовал себя нехорошо из-за длительного перелета и плотного графика, и был госпитализирован по совету врача “из соображений предосторожности”.

По информации собеседников “ВВС News Україна” в Константинополе, на самочувствие 81-летнего патриарха мог повлиять тот факт, что накануне вылета проводились мероприятия по случаю 30-й годовщины его интронизации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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