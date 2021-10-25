 

В Госспецсвязи призвали скачивать “Дію” только с официальных платформ

25.10.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, в ведомстве напомнили, что недавно в интернете появилось фейковое приложение “Дія”.

“Фейковые приложения угрожают безопасности вашего мобильного устройства для – они могут не только распространять вредоносное программное обеспечение, но и собирать ваши данные и даже похитить деньги”, – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи призвали скачивать приложения в официальных магазинах (AppStore для iOS, PlayMarket для Android), проверять разработчиков (для “Дії” это Министерство цифровой транформации).

Актуальную версию приложения можно проверить на официальном сайте 

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении “Дія” сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения “Дія” в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн.

25 октября вице-премьер-минист – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине мошенники создали фейковую копию приложения “Дія”. Он предупредил украинцев, которые используют такие приложения, об ответственности за подделку документов.

 Ранее СМИ сообщали, что мошенники рекламируют свое приложение в соцсетях. В частности, они писали, что пользователи смогут изменить в нем фото, дату рождения, а также фамилию и имя. Стоимость приложения составила 120 грн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией

25.08 / В Совбезе России указали источник большинства кибератак в мире

12.08 / Происшествия: Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

17.09 / В РФ выразили уверенность в достройке «Северного потока – 2»

20.08 / Путин: Свой лимит на революции РФ исчерпала еще в XX веке

17.08 / Рабочие БМЗ приостановили доменные печи

16.09 / «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче Лиги Европы

01.03 / Changan объявила цены на новый кроссовер Uni-K

17.05 / В Индии на чайных плантациях фиксируют вспышки COVID-19. Это ставит под угрозу сбор и экспорт урожая

12.09 / Трамп назвал фантастическим российского боксера Ковалева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика