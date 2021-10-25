СМИ сообщили, что Украина может продать Молдове 700 млн кубометров газа. В “Нафтогазі” прокомментировали

Отмечается, что речь идет о поставке газа на платной основе, пока Молдова не приобрела ни одного кубометра.

В случае необходимости Украина будет продавать газ, приобретенный в Европе, с учетом маржи НАК.

“О газе собственной добычи не может идти и речи”, – подчеркнул источник в Кабмине Украины.

В пресс-службе “Нафтогазу” сообщили УНН, что пока не имеют принятых сделок с Energocom по поставкам газа.

“Начиная с пятницы, государственная молдавская компания Energocom проводит тендеры на закупку газа. “Нафтогаз” подает свои ценовые предложения, которые формируются по импортному паритету, пока нет принятых соглашений”, – отметили в НАК, добавив, что сейчас есть только рамочное соглашение от 12 октября.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания “Молдовагаз” 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

Financial Times 11 октября написала, что Молдова просила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа на фоне сокращения объемов поставок от “Газпрома”. По информации источников газеты, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы не соглашаться на новые условия “Газпрома”.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с “Газпромом” и сейчас “нет уверенности в том, что стороны договорятся”.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ “будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула”.

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