Мнение: Вакцина как Милон. Гинцбург переводит стрелки

Вы, конечно, уже заждались постов “про ковид”. Что ж – их есть у меня. Недавно обнаружил график, который ВИЗУАЛЬНО представляет вам всё то, о чем я писал в нескольких постах кряду на прошлых неделях: что налицо прямая зависимость между темпами вакцинации в РФ и ростом летальности самого ковида. График более чем наглядный:

Чем активнее люди вакцинируются, тем выше подскакивает количество “смертей от ковида”. Чем-то этот график мне напомнил древнегреческий миф о том, как стал олимпийским чемпионом кто-то из греческих “героев”: он, типа, с детства повадился таскать на руках новорожденного теленка – и так таскал его несколько лет, а теленок рос себе и рос, и в итоге получилось, что окрепший юноша тащит на руках огромного быка!

(Даже полез в Гугл, чтобы найти миф, который помню с детства; точно – мужика звали Милон Кротонский! И вот рисунок – вы ж все воспринимаете, со своим клиповым сознанием, только в виде картинок)

А теперь сравните график и картинку: разве не кажется, что кривая вакцинации как будто “тащит на себе” кривую смертности, только при этом смертность еще и все быстрее растет?

Пишут, что точно такая же картина с вакцинацией еще в трех странах – Монголии, Вьетнаме и на Сейшельских островах. Причем в Монголии до начала вакцинации ковидных смертей, как и самого ковида, практически не фиксировалось – так, единичные случаи; а как начали вакцинировать, причем массово – тут и ПОПЁРЛО. Графики по Монголии и Вьетнаму всякий может найти сам – их полно в сети.

UPD. Ну и да – похоже, что из-за невероятной наглядности и простоты этих графиков, смысл коих сразу ясен даже откровенным дебилам, наверху, продолжая делать морду кирпичом, все-таки забегали. Надо же как-то объяснять такую “странную” корреляцию? Дело-то попахивает уголовкой, если не геноцидом.

И отсюда сегодняшнее, совершенно феерическое заявление нашего гения всех наук тов. Гинцбурга, директора Института Гамалеи, первым в мире сварившего безаналоговую вакцину:

“Гинцбург: около 80% якобы привившихся “Спутником V” и заболевших купили сертификат” (ТАСС)

Объяснение, словом, из серии “на воре шапка горит”: “Нашей вакциной никто на самом деле не прививался, поэтому в росте смертности вакцина не виновата” . Видали, КАК уже ставится вопрос?! Вопрос: кто виноват в росте суточной смертности – в 5 раз за год?

А в самом деле – кто?