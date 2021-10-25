Мнение: Военные Судана свергли правительство страны

Военный переворот в Судане формально успешно завершен.

Военные снова захватили всю полноту власти, арестовали членов переходного правительства, распустили само правительство и ряд других органов власти. Частично прекращено действие Конституции 2019-го года.

В стране объявлено чрезвычайное положение. В столице страны перебои с интернетом и сотовой связью. По телевизору показывают концерты.

По словам представителей армейской верхушки, они сформируют новое переходное правительство (с блэкджеком и шлюхами), которое и поведет Судан к демократии и выборам 2023 года.

В ходе протестов против военного переворота в Хартуме пострадало несколько десятков человек. Спецпосланник США срочно покинул территорию Судана. Сидящий под арестом бывший премьер-министр Хамдук призвал суданцев "выйти на улицы для защиты революции".

Собственно, если "демократическая оппозиция" не сможет организовать полноценных массовых протестов, то мы увидим нечто в духе "Египетского сценария", когда захватившая власть военная хунта со временем проведет все необходимые процедуры внутренней легитимизации и имитации демократического процесса.

По сути, у Судана незавидный выбор. Либо очередная военная диктатура, либо перманентный хаос, который продолжается со времен свержения Аль-Башира. Никакой демократии по западным лекалам в Судане разумеется не будет.

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