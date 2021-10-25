 

Политолог Бальбек об угрозах Украины в адрес России: Ничтожные запугивания

25.10.2021, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Такие слова прозвучали ранее от внештатного советника главы
офиса украинского лидера Владимира Зеленского и пресс-секретаря киевской делегации в
Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. По словам политолога, на Москву и без того нацелено множество ракет НАТО, но политику России это никоим образом не поменяло.

Заявления Арестовича Бальбек назвал ничтожными запугиваниями, а самого чиновника – недалеким. При этом он подчеркнул, что ракетная программа Незалежной хорошо разрекламирована, но сейчас представляет собой всего лишь банальное клонирование разработок СССР, передает “Общественная служба новостей”.

В целом Бальбек с сарказмом смотрит на ракетную угрозу Киева Москве. Он пожелал Украине к тому времени, как она нацелит свои ракеты на Росси, хотя бы сохранить себя как
страну. На следующее заявление Арестовича он заранее ответил тем, что российская ПРО будет сбивать ракеты противника в момент взлета.

Напомним, ранее Алексей Арестович также предсказал “конец России” в случае “нападения” на Украину. Политик считает, что Москва “намекает на угрозы”, чтобы заставить Киев подстраиваться под политические цели Кремля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Названы негативно влияющие на микробиом кишечника продукты

05.07 / Избиратели больше не верят: какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет

15.05 / Эксперты рассказали о пяти основных опасностях использования смартфона в туалете

07.07 / Под Москвой задержали неудавшегося угонщика

18.08 / «Заявляют: мы уже победили, трам-тарарам-пам-пам»

25.06 / Назначена дата выхода в открытый космос первого туриста

23.02 / Волонтеры Победы навестили ветеранов 23 февраля

03.08 / 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: как это было

23.03 / В России за сутки коронавирус выявили у 8,4 тысячи человек

07.07 / Россия-Китай: газ в обмен на технологии, обманчивый товарооборот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика