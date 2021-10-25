В Крыму порекомендовали Киеву запасаться дровами: Зима близко

Недавно советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал Россию вывести войска из Донбасса, Крыма, а также выплатить репарации за полуостров. Мол, лишь в таком случае можно говорить о восстановлении отношений двух стран, а также обсуждать потенциальную угрозу вступления Незалежной в НАТО.

Олег Крючков считает, что Арестовичу нужно отложить мечты о членстве Украины в Североатлантическом альянсе, забыть слова о репарациях и запастись дровами, потому что “зима близко”. В противном случае, по словам советника главы Крыма, к весне попросту некому будет “генерировать этот бред” – пишет “Царьград”.

Продолжая язвительно комментировать заявление Арестовича, Крючков обратил внимание, что карпатских лесов должно хватить украинцам на несколько лет для отопления своих жилищ. Крымчанин также назвал Украину страной победившей шизофрении.

Ранее лидер оппозиционной партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко рассказала о проблемах в энергетической сфере Украины. По мнению политика, страна подошла к крайней точке и нуждается в срочных мерах, без которых невозможно удовлетворительное прохождение отопительного сезона.