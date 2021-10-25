Арест с женою дома — ад! Тюрьмы страшнее во сто крат!

Тот, кто провел первые месяцы прошлогоднего локдауна практически взаперти, да еще вместе с домочадцами, может только посочувствовать несчастному итальянскому преступнику, коему местный суд назначил домашний арест. Жители наших «человейников», испытавшие на себе все прелести пребывания в клетках замкнутом пространстве малометражных квартир, хорошо представляют его состояние.

Только вспомните, сколько семей не выдержали тесного общения друг с другом. Те, кто до проклятой пандемии «жить не могли друг без друга», с трудом дождались возможности рвануть в загс. Да-да, вы правильно подсказываете, чтобы развестись! Только бедный арестант был лишен такой возможности.

С одной стороны, 30-летний албанец, живший в итальянской коммуне Гуидония-Монтечельо, был в лучшем положении, чем наши «узники коронавируса». Он вынужден был сидеть не в крошечной квартирке, а в своем доме. Сами понимаете, это «две большие разницы». Хотя, с другой стороны, страдал-то бедняга не из-за стесненных квартирных условий, а по причине невозможности ужиться с собственной женой.

«Не вынесла душа» домашнего заключенного соседства с той, которой когда-то клялся перед алтарем в любви и верности до гроба. Не стал он дожидаться, пока смерть разлучит их, и сбежал. Да прямиком в соседний город Тиволи, к местным карабинерам (кто подзабыл, это итальянские полицейские). Слезно ли жаловался им мужчина, или обошлось без оных, только попросил беглец изменить ему наказание домашним арестом на настоящее тюремное заключение.

По словам осужденного по делу о наркотиках, целодневное сидение дома в компании родимой женушки оказалось невыносимым. Он поведал стражам порядка, что «не может справляться с вынужденным сожительством со своей женой»

Как объяснили представители правоохранительных органов, он «предпочел бежать и спонтанно явиться к карабинерам, чтобы попросить отбыть наказание за решеткой».

Те пошли преступнику навстречу, тем более что он пренебрег условиями домашнего ареста. Наверняка из-за того, что заключение должно было продолжаться еще несколько лет. Вот их-то мужчина и решил провести в тюрьме.

«Моя семейная жизнь превратилась в ад, я больше не могу этого выносить, я хочу сесть в тюрьму», — заявил страдалец. Его тут же задержали, и, по решению суда, упекли в ту самую тюрьму, куда он так рвался.

Источники информации и картинок: rusplt.ru 1kanal.listbb.ru, twitter.com

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