 

Певица Валерия рассказала об отсутствии интереса к домашнему хозяйству: “Нет нужды”

25.10.2021, 20:42, Разное
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Популярная певица Валерия недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о домашнем быте и отношениях с супругом. Также знаменитость поделилась секретами сохранения привлекательной внешности.
Как пояснила исполнительница, всю домашнюю занятость определяет её супруг, продюсер Иосиф Пригожин, с которым она никогда не разлучается. Что же касается ведения домашнего хозяйства, Валерия упомянула, что лично она не решает подобные бытовые вопросы. “У меня нет нужды заниматься домашним хозяйством, у меня есть помощница”, – добавила красавица. При этом главным приоритетом дома она считает внимание к мужу, и именно это является залогом гармоничного совместного проживания звездной пары уже почти два десятка лет.

Изображение взято с: [email protected]
Много времени звезда сцены уделяет заботе о собственном внешнем виде. Певица призналась, что не имеет приверженности к курению и алкогольным напиткам, никогда не делала пластических операций. Главной причиной сохранения привлекательной внешности она назвала правильное питание и регулярные занятия спортом – в этом смысле Валерия чередует силовые нагрузки и йогу.

Источник: teleprogramma.pro



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