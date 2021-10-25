Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке выплаты 17 млн рублей штрафов

Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 млн рублей штрафов, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Ранее судебные приставы начали исполнять решение суда о принудительном взыскании с американской компании Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ руководства соцсети удалить запрещенную законодательством РФ информацию.

Напомним, Мировой суд Таганского района Москвы предоставлял Facebook отсрочку до 4 октября для добровольной оплаты назначенного американской компании штрафа в размере 26 млн рублей. В ОП отметили, что оборотный штраф может стать эффективной мерой, которая заставит Facebook удалить противоправный контент.