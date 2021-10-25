Молдавия впервые подписала контракт на поставку газа из Польши

Молдавия впервые заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.

«Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В правительстве отметили, что Молдавия впервые закупила газ у альтернативного источника. Компания Energocom получила семь заявок в рамках тендера. Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Как заявили в кабмине, приобретение газа у польской компании никак не отразится на тарифе для потребителей.

Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.

Напомним, ранее переговоры РФ с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.

В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».