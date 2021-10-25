 

Утечку газа во взорвавшемся доме в Набережных Челнах мог спровоцировать жилец

25.10.2021, 20:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтрадающий алкоголизмом жилец пятиэтажки в Набережных Челнах, в которой 25 октября произошел взрыв, мог спровоцировать утечку газа, заявили в экстренных службах.

«По предварительным данным, в квартире жилого дома, где произошел взрыв, проживал страдающий алкоголизмом мужчина. Он мог спровоцировать утечку газа», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли ребенка 2010 года рождения, а по факту обрушения дома после взрыва возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Всего из дома спасатели эвакуировали 32 человека, четверо были переданы медикам. Причиной взрыва стала утечка газа. Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение условий эксплуатации газового оборудования. Задеты оказались четвертый и пятый этажи дома. 



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