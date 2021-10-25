Журавский: Принятый Радой в первом чтении бюджет – это катастрофа. Больше всего средств получат структуры, обслуживающие президента и его партию

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом проект бюджета на 2022 год.

За этот документ даже во фракции партии “Слуга народа” не нашлось достаточного количества голосов. Всего лишь 223.

За этот проект не голосовали депутаты от фракций ОПЗЖ, “Батьківщини”, “ЕС”, “Голоса”.

Это бюджет катастрофы, бюджет крайней бедности. Такого бюджета не было ни при одной власти. Он не сбалансирован.

Больше всего средств получат те структуры, которые обслуживают президента и его партию.

По сравнению с 2020 годом существенно увеличат финансирование Верховной Рады, Кабинета Министров, Генеральной прокуратуры, СБУ. Уменьшат количество средств на содержание Конституционного Суда, Верховного Суда, ведь там еще не всегда ОП удается договориться.

Депутаты не постеснялись утвердить бюджет парламентских партий на сумму почти 900 млн. Это ощутимое увеличение по сравнению с нынешним годом. Причем почти половина этих средств в соответствии с численностью депутатского корпуса отойдет “слугам народа”.

Почти на 50% вырастет финансирование медучреждений Государственного управления делами. Это там, где лечится начальство Украины.

И в то же время сокращаются соцвыплаты. Количество субсидиантов уменьшится, а также и средств на их содержание. Власть продолжает уверять, что на субсидии не хватает более 12 млрд грн.

Ликвидируется программа компенсаций расходов определенным категориям населения, которые отапливают свои жилища электрической энергией.

Уменьшается дотация местным бюджетам на 44% или на 3 млрд грн.

И кто после этого скажет, что у нас при власти люди, которые являются слугами народа?!

Источник: Виталий Журавский / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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