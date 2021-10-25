 

Мнение: Выйти на последнюю прямую

25.10.2021, 20:32, Разное
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Прочитал, что в Польше “вся акция вакцинации проходит под названием “Ostatnia prosta”, что в переводе означает… “Последняя прямая”. Впечатлен невероятно. Как говорится, “Родион Романыч, да можно ли было больше себя выдать?” (с)

Но вообще, если уж, как говорится, “кроме шуток” – в последнее время все больше складывается ощущение, что вся афера со “всемирной вакцинацией”, начатая в прошлом году с разрешения ВОЗ для разработчиков ВСЕХ вакцин проводить испытания на очень малом числе добровольцев и в рекордно короткие сроки (и дальше “допуски” и “умолчания” по нарастающей) – будет претендовать на титул одного из величайших преступлений в истории человечества.

Аминь. Правда, непонятно, кто это будет расследовать, если замазаны буквально ВСЕ?

Источник: Размышления вольного социолога



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