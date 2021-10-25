Мнение: О завозе в Россию миллионов новых смуглолицых россиян

Читатель, салям!

Ты ведь уже готов к появлению новых соседей – дружелюбных, по-восточному вежливых и смуглолицых? Если нет, то готовься. Уже через три года Россию будет не узнать.

Перспективный, недорогой и быстрый план преодоления демографического кризиса, вызванного в том числе выросшей смертностью от CoVID-19, предложил бывший главный московский строитель, а теперь вице-премьер Марат Хуснуллин. И его идеи одобрил кабинет министров. Так что уже через три года число трудовых мигрантов в России почти удвоится и достигнет астрономической величины.

К нынешним 7 млн гастарбайтеров добавятся ещё 5 млн. То есть, к 2024 году примерно каждый десятый взрослый в России будет статным, смуглолицым, с характерным разрезом глаз. И говорить он будет на одном из языков Средней Азии.

На днях произошло очень важное событие. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил своим распоряжением №2816-р от 6 октября «дорожную карту» развития России до 2030 года, включающую 42 инициативы. Как минимум шесть из них – «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Новый ритм строительства», «Мобильный город», «Мой частный дом», «Инфраструктурное меню» – взяты из концепции «Агрессивное развитие инфраструктуры», представленной Маратом Хуснуллиным в апреле этого года.

Реализация трёх из шести хуснуллинских инициатив («Новый ритм строительства», «Мой частный дом», «Инфраструктурное меню») возложена на Минстрой. Представители этого ведомства, тот же замминистра Никита Стасишин, который с сентября презентует проекты по завозу гастарбайтеров чартерными поездами, в апреле озвучивали и содержание «Агрессивного развития инфраструктуры», прямо называя эту концепцию «своей»: «Эта тема сегодня на повестке внутри правительства в рамках новой стратегии социально-экономического развития. У нас это называется “Агрессивное развитие инфраструктуры”».

В концепции предельно откровенно изложено и то, что нужно для реализация масштабных прожектов. Прямо говорится, что России нужна «новая миграционная политика» и нужно «открыть границы для иностранных строителей». Называются даже конкретные цифры, сколько требуется завести тех самых иностранных строителей на хуснуллинские стройки: «2024 [год] +5 млн специалистов из-за рубежа разного уровня квалификации». Для понимания, как заявила 29 сентября 2021 года ТАСС начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова: «7 млн иностранцев всего в России, мигранты которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных». Марат Хуснуллин планирует это количество практически удвоить за ближайшие три года.

Уже подсчитано даже сколько из этих 5 млн мигрантов направить в какой регион. На странице 15 опубликована карта «Потребность субъектов РФ в трудовых ресурсах и города с наибольшим потенциалом увеличения количества научных кадров», где ниже уже мелким шрифтом ниже написано «Потребность в трудовых ресурсах субъекта Российской Федерации до 2024 за счёт иностранных мигрантов». В одни регионы планируется заслать от 50 до 100 тыс гастарбайтеров, в другие – от 100 до 200 тыс, а в самые привлекательные для Марата Хуснуллина – от 200 до 300 тыс. (via).

Да, не нужно обманываться эвфемизмом ЕАЭС. Едва ли в Россию массово поедут белорусы – за два десятилетия Союзного государства их миграция исчислялась совсем не миллионами. Русские из Казахстана уже вполне освоились в стране елбасы, а сами казахи тем более хорошо себя чувствуют на родине. Да и у молдаван есть выбор получше: Европа принимает их вполне гостеприимно. Остаются, по сути, Киргизия и Узбекистан (последний имеет в ЕАЭС статус «наблюдателя»). Вот оттуда и будут прибывать крепкие мужские руки.

Вот только есть сомнение, что мигранты надолго задержатся за Уралом и в Сибири. Некоторые, возможно, и поработают на строительстве «городов Шойгу». Но большинство, вероятно, переместится в центрально-европейскую часть страны. Там и климат помягче, и зарплаты повыше.

И ещё один тонкий момент. 12 млн приезжих – это уже сила, с которой нельзя не считаться. Так что, скорее всего, лет через пять встанет вопрос о гражданстве. Благо и документы соответствующие уже разрабатываются: см. инициативу «Новая миграционная политика», представленную Маратом Хуснуллиным в апреле, и дорожную карту «Россия – привлекательная для работы страна».

Что #Россия станет «привлекательной для работы», наверное, неплохо. Но вот останется ли она привлекательной для жизни русских после воплощения всех этих планов?

—